محافظ المنيا ينعى مدير أمن أسيوط ويشارك في الجنازة

نعى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، والذى توفي إثر حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي خلال تفقد بعض الأكمنة والتمركزات الأمنية.

تقدم محافظ المنيا والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء للشرطة المصرية ولأسرة اللواء جمال شكر، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما أعرب المحافظ عن خالص دعواته بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث الأليم.

وشارك في صلاة الجنازة التي أقيمت صباح اليوم الخميس، بمسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط، عقب ذلك تلقى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، العزاء في السرادق المقام أمام مسجد عمر مكرم حيث أديت صلاة الجنازة.

وعقب الصلاة جرى نقل جثمان الفقيد من مدينة أسيوط إلى المطار لنقله إلى القاهرة، ومنها إلى محافظة الغربية لدفنه بمسقط رأسه.