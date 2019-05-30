قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، اليوم، زيادة مكافأة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وبدل الحكم، ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.

وقال الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنه تم رفع قيمة الإشراف على رسائل الماجستير من 400 جنيه إلى 1500 جنيه، وأيضاً رفع قيمة الإشراف على رسائل الدكتوراه من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، كما تم زيادة مكافأة كل من يشارك فى فحص رسالة الماجستير من 100 جنيه إلى 500 جنيه وزيادة مكافأة فحص رسالة الدكتورة من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.