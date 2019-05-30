شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، عمال النظافة بشركة نهضة مصر حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم أمس، بالمحطة الوسيطة بمنطقة محرم بك، معربًا عن امتنانه وحرصه علي مشاركته لهم، تقديرا لدورهم في تجميل الإسكندرية وإظهارها بالصورة اللائقة أمام الضيوف والزوار.

ووجه محافظ الإسكندرية، عمال النظافة بضرورة بذل المزيد من الجهد لإظهار مدينة الإسكندرية بالصورة المشرفة أمام أهلها وزائريها خاصة خلال إجازة العيد، وكذا مع استقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية، وذلك بالتوازي مع الخطة الجارية لتطوير وتحديث منظومة النظافة والتخلص من النفايات بما يرضى جمهور الإسكندرية، ويحقق المعايير المقبولة حضريًا وبيئيًا ودوليًا في هذا المجال.

وأثني في كلمته لعمال وفنيي وإداري منظومة النظافة، علي الدور الذي يبذلونه، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل لهم.

واوضح، أنه برغم وجود أوجه للقصور في المنظومة سواء من قبل مسؤولي النظافة، أو من أمور تتعلق ببعض سلوكيات لبعض المواطنين، فإن عمال النظافة هم الجنود المجهولين لإستعادة وجه المدينة الحضارية المضيء، لافتا إلى أن الجميع يعمل بتناغم وتخطيط لتقديم خدمة نظافة مرضية للجميع.

وعبر رئيس اللجنة النقابية لعمال الشركة في كلمته عن سعادة جموع العمال لمشاركة المحافظ وقيادات المحافظة لهم هذه المناسبة في مقر عملهم، رغم صعوبة ذلك، موضحين أنها مشاركة غير مسبوقة تضع على عاتق عمال الشركة ومسئوليها مضاعفة جهدهم لتحقيق آمال وطموحات الشعب السكندري فيهم سواء في المناسبات المقبلة، وموسم المصيف، أو مدار العام.

وحضر الإفطار الجماعي، اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، والمهندس حسام عبد الدايم، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، والمهندس أسامة الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والمهندس أحمد الشافعي، مدير عام الشركة، ورؤساء الأحياء، والدكتور وليد عبد العظيم، مستشار المحافظ لشئون البيئة، والدكتور ياسر زكي، مستشار المحافظ للمشاركة الجماهيرية وتطوير الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني.