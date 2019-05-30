شنت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد برئاسة المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس المركز، على مدار الأسبوع الجاري، حملة نظافة استهدفت شوارع المدينة وقرى المركز.

وقال الطماوي، إنه جرى رفع 900 طن قمامة متنوعة من المخلفات المنزلية، ومخلفات بناء وهدم ومخلفات نخيل وأشجار إلى المقالب العمومية، بمنطقتي الكيلو 10 على طريق "الداخلة – الخارجة" والكيلو 25 بنفس الطريق، إضافة إلى رفع أكثر من 350 طن مخلفات من تجمعات القمامة أمام مصنع تدوير المخلفات بالمنطقة الصناعية ونقلها لمدافن آمنة والتخلص منها بشكل آمن، في ظل تكرار اندلاع الحرائق بهذه التجمعات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتراكم مواد عضوية وانبعاث غاز الميثان منها.

وأضاف الطماوي، أن الحملة تضمنت متابعة أعمال رفع القمامة، مع تكثيف حملات النظافة العامة في الأحياء السكنية وتجميل ودهان البلدورات، خلال الفترة الحالية ضمن مشروعات تحسين البيئة لخطة التنمية المحلية الموحدة للعام المالي الجاري.