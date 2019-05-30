قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه جري تمويل برنامج "مشروعك"، التابع لوزارة التنمية المحلية، بمركز الخارجة وقراه، منذ بداية عام 2019 وحتى الآن، لـ19 مشروعًا، بتمويل قدره 10 ملايين و36 ألف جنيه.

وأضاف الطماوي، أنه جري توفير 39 فرصة عمل مباشرة من خلال هذه المشروعات، والبرنامج مُوجَه لخدمة الأنشطة التجارية وليست الصناعية، ويطبق مفهوم الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والوقت على المُقتَرِض، مشيرًا إلى أن هناك قروضًا مقدمة للمشروعات المنزلية ولها شروط ميسرة للغاية تتطلب فقط بطاقة الرقم القومي وعقد إيجار، وتبدأ من 5 إلى 50 ألف جنيه، وتختلف الإجراءات في حالة المشروعات التجارية.

وأكد رئيس مركز الخارجة، أن برنامج "مشروعك" ساهم في إحداث طفرة كبيرة في تنمية المشروعات التجارية الصغيرة التي وفرت المئات من فرص العمل للشباب، وساهمت في القضاء على البطالة، وهناك أكثر من نموذج ناجح استطاع الحصول على قرض من البرنامج بعد أن جري تذليل جميع العقبات على المواطنين وتسهيل الإجراءات التي تمكنهم من الحصول على التمويل.‎

واشار الطماوي، إلى أن الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، كانت أعلنت في فبراير 2019، عن نجاح برنامج مشروعك" في تمويل 1300 مشروع متنوع بتكلفة مالية بلغت 42 مليون جنيه خلال 4 سنوات مضت بمركز الخارجة.