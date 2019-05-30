قال المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه جرى الانتهاء من تقنين أوضاع 210 حالات وضع يد في القطاع الزراعي على مستوى المركز والقرى التابعة له، وتسليم 164 عقد بيع أراضي للمنتفعين، وتحصيل 15 مليونا و926 ألف جنيه جرى توريدها لخزينة الدولة.

وأضاف الطماوي، أن إجمالي عدد طلبات تقنين وضع اليد التي وردت للمركز، بإجمالي 1848 حالة وتمت معاينة 1261 حالة، وجرى تحصيل 3023700 جنيه كرسوم فحص، كما جرى تحصيل 3759700 كرسوم معاينة.

وذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، تتخذ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وذلك حفاظًا على أراضي الدولة من التعدى عليها، وإنهاء إجراءات التقنين ليتسنى للمنتفعين تنفيذ مشروعاتهم الزراعية دون معوقات.