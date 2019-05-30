أوقفت الشرطة المغربية إيطاليا يشتبه بتزعمه أحد فروع مافيا كامورا، وتورطه في جرائم قتل واتجار دولي بالمخدرات وابتزاز رجال أعمال، بحسب بيان للإدارة العامة للأمن الوطني.

وفي مدينة طنجة، تم توقيف رافاييل فاليفوكو (56 عاما) مساء أمس الأربعاء، ويشتبه بكونه زعيم خلية "بارانسا" التابعة لمافيا كامورا، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس الخميس.

وأوضح البيان أنّ السلطات الإطالية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق فاليفوكو، إضافة إلى كونه مدرجا ضمن النشرة الحمراء للملاحقين من جانب الشرطة الدولية (إنتربول).

ويخضع المشتبه به لتحقيق بإشراف النيابة العامة المغربية، في انتظار بت أمر تسليمه للسلطات القضائية الإيطالية، وكانت الشرطة المغربية أوقفت في مارس بضواحي مراكش (جنوب)، إيطاليا يدعى أنطونيو برينو (44 عاما) يشتبه بكونه أحد قادة شبكة "مازاريلا" التابعة لتنظيم كامورا، بحسب بيان للشرطة.

وكان برينو بدوره مدرجا على اللائحة الحمراء للشرطة الدولية (إنتربول) بموجب أمر اعتقال صادر عن السلطات الإيطالية، للاشتباه بتورطه في قضية قتل عمد وحيازة أسلحة نارية دون سند قانوني، ولا يزال برينو رهن الاعتقال في المغرب في انتظار بت أمر تسليمه للسلطات القضائية الإيطالية، بحسب مصدر أمني، وأوقفت الشرطة المغربية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 22 أجنبيا، صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية، وفق المصدر نفسه.