قضت اليوم الخميس، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط بمعاقبة أستاذ جامعى حضوريًا بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل تظاهرات بجامعة المنيا، وبراءة أخر لعدم كفاية الأدلة.

قال مصدر قانونى، إن المحكمة عاقبت الدكتور "م- م- ا" أستاذ جامعى حضوريا فى إعادة إجراءات محاكمته بتهمة تمويل تظاهرات إندلعت بجامعة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وبرأت آخر لعدم كفاية الأدلة.

وكانت محكمة عسكرية سابقة قضت بمعاقبة 14 متهما بينهم المدان، بالسجن المؤبد غيابيا، وتم القبض عليهم لتُعاد إجراءت محاكمتهم بتهم "التحريض على العنف والتظاهر داخل منشأت حكومية، وتخريب منشآت عامة والإنتماء لجماعة محظورة".

وقررت المحكمة حجز النطق بالحكم علي 11 من عناصر الإخوان المتهمين باقتحام قسم شرطة أبو قرقاص، إلى جلسة 13 من يونيو المقبل.

وكانت المحكمة استمعت إلى المرافعة عن 10 متهمين بحرق واقتحام قسم شرطة مركز أبو قرقاص بجنوب محافظة المنيا، من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، وتم القبض عليهم وتُعاد إجراءت محاكمتهم مرة أخرى، كما انتهت المحكمة من سماع مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم في قضية اقتحام وحرق مكتب البريد والنيابة العامة بمركز ديرمواس، وكان محكوما عليه بالمؤبد غيابيا بتهم "تخريب منشآت عامة والإنتماء لجماعة محظورة، تأسست علي خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب".