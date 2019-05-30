أدى طلاب الدبلومات الفنية، صباح اليوم، الامتحانات في شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنّ المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأنّ زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، وبيانها كالتالي:

لجنة رقم (94) ناصر الصناعية بنين بسنورس (صناعي): أثناء عودة الطلاب (أ. م.ع) والطالب (م .ع.م) والطالب (م.ي.ع) من اللجنة، وقع لهم حادث يوم الأربعاء الموافق 2019/5/29 ونقلوا إلى مستشفى الحياة وتم عمل تقرير طبي بالحادث.