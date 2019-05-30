أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، برئاسة المهندس أشرف الحسيني، اليوم، عن فصل التيار الكهربي بمناطق سكنية بمركز السنطة، غدًا الجمعة، من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الثامنة صباحًا، وذلك لتركيب خرطوم الطفايات وعمل صيانة للطفايات باللوحة الخاصة بالتوزيع.

وأوضح رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أن الأماكن التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية بمدينة زفتى هى "شارع الجيش، أول مكتب بريد زفتي وحتى شارع سعد زغلول، منطقة كفر عنان، وبجور النور، وشارعى بركة السبع، وسكة طنطا".

وأهاب رئيس القطاع بالمواطنين بضرورة تدبير كافة احتياجاتهم خلال فترة أعمال الصيانه.