"دبحته وهو نايم".. بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل بقتل زوجها طعنا داخل مسكنهما بمنطقة الطالبين التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، وذلك في شهر العسل، بعد مشادة بينهما سببها اعترافها له، فجر أمس، بأنها تزوجته على غير رغبتها وأنها لا تحبه.

البداية كانت ببلاغ لمركز شبين القناطر القليوبيه، بالعثور على جثة شخص ملقاه على جانب الطريق بمنطقة الطبالين دائرة المركز، وتبين من الفحص أن الجثة لشخص يدعى "م. س"، 30 سنة، نجار، مقيم بذات المنطقة، وبه عدة طعنات متفرقة.

وبتشكيل شكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، ومفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت جهود الفريق عن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وتدعى "أ.ش"، 23 سنة، ربة منزل.

وتمكنت القوات من ضبطها، واعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت زواجها من المجني عليه منذ شهرعلى غير رغبتها، وفجر أمس حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب اعترافها له بذلك، وعقب استغراقه في النوم أحضرت سكين من المطبخ وطعنته وأودت بحياته، ثم استعانت بابنة خالتها "ص خ"، 16 سنة، طالبة، مقيمة بدائرة مركز الخانكة، وقامتا بحمله وإلقائه بمكان العثور عليه، وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة، وحافظة نقوده بإلقائهما على الطريق العام.

وأمكن ضبط الطالبة بمواجهتها أيدت ذلك.