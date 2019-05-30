بالصور| جنازة عسكرية لجثمان مدير أمن أسيوط بمسقط رأسه في الغربية

شيع الآلاف من أهالي ومواطني قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل، جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في جنازة عسكرية، ومشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد أبوطالب الكبير بوسط القرية مسقط رأسه، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الاستنفار الأمني.

حضر الجنازة كلا من اللواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية وعدد من القيادات الأمنية بمحافظات كفرالشيخ والدقهلية والبحيرة والمنوفية ولفيف من ممثلي العائلات وأعضاء مجلس النواب.

واتشح أهالي القرية وكبار عائلاتها من الرجال والسيدات بارتدائهم الملابس السوداء انتظارا لوصول الجثمان وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع لرحيله المفاجئ خلال شهر رمضان المبارك.

وجدير بالذكر أن مدير أمن أسيوط الأسبق قد لقي مصرعه عقب إجراء جوله تفقدية أمنية بالطريق الصحراوي في حادث سير أثر انقلاب سيارته بشكل مفاجئ وبرفقته عدد من القيادات الأمنية.