أوضحت الطالبة صفا صبري عبدربه موسى، ابنة قرية برشوم بطوخ الأولى على الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة أنها تتمني أن تدخل كلية الطب وتصبح جراحة قلب مثل الدكتور مجدي يعقوب وتساعد الناس مثله وتداوي قلوب المصريين مثله، مشيرا إلى أن لديها مواهب بالرسم.

وأضافت "صفا" أنها تحرص دائما على التفوق وتشكر والدها ووالدتها على الدعم الذي يقدمانه لها وتفانيهما من أجلها، مشيرا إلى أن موضوعات التعبير في امتحان اللغة العربية هي التي تنقص درجاتها فالمصحح لا يعطي الدرجة النهائية بالتعبير، مؤكدة أن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، هاتفها منذ قليل وأخبرها أنها الأولى على المحافظة.

كان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية قد اعتمد نتيجة اتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 89812 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين75082 طالب وطالبة بنسبة 85.2 %.

وأوضح طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم ان نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90.2% والإعدادية المهنية بنسبة 75.8 % وكانت نتيجة الاعدادية للمكفوفين 100%.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الاعدادية بعد تفوقهم من خلال الاتصال التليفوني بالأوائل وذلك عقب إعلان النتيجة.

وأوضحت المديرية أن إعلان النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط هنــــــــــــــــــا