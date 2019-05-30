أنقذت العناية الالهية أرواح المئات من ركاب قطار السادسة مساءً القادم من محطة منوف ومتجهة إلى محطة الشهداء على خط "منوف - كفر الزيات" قبل أن يصل محطة الشهداء بمسافة قليلة.

وقال شهود عيان إن القطار اصطدم بتروسيكل محمل بأسطوانات غاز في أثناء وقوفة على القضبان في منطقة غير مصرح لأحد بالمرور منها، ما تسبب في تدمير التروسيكل وتناثر أسطوانات البوتاجاز تحت القطار.

وقال مصدر بمديرية أمن المنوفية إن المديرية تلقت بلاغا بحدوث حادث تصادم بين قطار "منوف - كفر الزيات" قبل محطة الشهداء بمسافة قليلة ونتج عن الحادث تحطم للتروسيكل بالكامل ولا توجد إصابات، مشيرًا إلى أن أسطوانات الغاز تناثرت بالقرب من القطار، ولكن العناية الألهية أنقذت الأهالي من الموت.

وأشار إلى أنه تم إعادة فتح الطريق بعد دقائق من توقف القطار، وأنه تم تامين المنطقة من وجود أسطوانات غاز أو غيرها، وتم القبض على سائق التروسيكل وجارى تحرير محضر بالواقعة.