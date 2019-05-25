مصرع شاب صدمه قطار الصعيد خلال عبوره المزلقان في أسيوط

لقى شاب مصرعه بعد أن صدمه قطار الصعيد خلال عبوره المزلقان بديروط في محافظة أسيوط.

وأخطر اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بوصول بلاغ لمركز شرطة ديروط بوصول بلاغ من القوة المعينة بمحطة السكة الحديد بمصرع شاب صدمه قطار في أثناء عبوره المزلقان.

وعلى الفور، انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد حسن عبدالله، 25 سنة".

ونقلت الجثة وجرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة، وجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.