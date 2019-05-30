أعلنت محافظة القليوبية قائمة الـ10 الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019، والتي اعتمدها محافظ الإقليم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، بنسبة نجاح 85.5% حيث حصلت 10 بنات على المركز الأول على مستوى المحافظة وحصلن على درجة 280 كما أظهرت النتيجة أن جميع الفتيات الأوائل من المدارس الحكومية.

ضمت قائمة الأوائل كلا من:

رنا محمد سعيد إبراهيم - أبو العز مدرسة الشمس الرسمية للغات بالخانكة

شيرين فيصل سعيد عبد الحميد محمد - مدرسة السد العالي بقليوب

إيمان حمدان تهامي محمد تهامي - مدرسة سندنهور الإعدادية بنات ببنها

وسلمى السيد فتحي السيد - مدرسة شبين القناطر الرسمية للغات

إيمان عبده عفيفي عبده سلامة - مدرسة امياي الإعدادية بنات بطوخ

رحمة أشرف عبد العزيز محمد نصر - مدرسة مجول الإعدادية ببنها

رغدة وليد صلاح عبد المعطي حسن - مدرسة نجيب محفوظ المتميزة الرسمية للغات بغرب شبرا الخيمة

صبا صبري عبد ربه علي - مدرسة برشوم التابعة لإدارة قها

منة الله ممدوح يوسف الباكر - مدرسة كفر شبين الإعدادية بنات

رؤي حازم بدوي محمد مدرسة الشمس الرسمية للغات بالخانكة

كان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية قد اعتمد نتيجة اتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 89812طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين75082 طالب وطالبة بنسبة 85.2 % .

وأوضح طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم ان نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90.2% والاعدادية المهنية بنسبة 75.8 % وكانت نتيجة الاعدادية للمكفوفين 100%.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم من خلال الاتصال التليفوني بالأوائل.

وأعلنت المديرية النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط هنــــــــــــــــــــا