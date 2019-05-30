أعلنت إدارة المنصة الرقمية "WATCH IT" أن عدد مشاهديها قد وصل إلى مليون مشاهد، وتحتفل المنصة بهذا الإنجاز والذي تم في أقل من عشرين يوم.

واحتفالًا بثقة مشاهديها، قررت المنصة الرقمية مد الفترة المجانية لاستخدام المنصة والتي تنتهي في نهاية مايو الجاري لتمتد حتى نهاية شهر رمضان الكريم وطوال أيام عيد الفطر المبارك.

تطبيق "Watch it" يوفر كل الأعمال الدرامية العربية للمشتركين بأسعار زهيدة للغاية مع فترة مجانية حتى آخر شهر مايو، والأهم أن الأعمال الدرامية التى يوفرها تطبيق Watch it بدون أى إعلانات يمكن أن تقطع اندماجك مع العمل الفنى.

وسبق أن أعلنت المنصة "حجبها مؤقتا لعدة أيام"، ورفع مستوى التأمين المعلوماتي، إثر محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في أمن معلوماتها، والتي تزامنت مع استقبالها آلاف الطلبات للتسجيل في أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية لها، قبل حلول شهر رمضان.

واعتذرت المنصة الرقمية لكل مشتركيها، وإتاحة الفرصة لهم لاسترداد الاشتراك (لمن يرغب) كما أعلنت توفير خدماتها "مجانًا" للمشتركين حتى نهاية شهر مايو الجاري.

إطلاق منصة "Watch iT" بعد رفع مستوى التأمين.. ومحتوى مجاني لنهاية مايو