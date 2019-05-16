أعادت منصة برنامج "watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمي، إطلاقها في شكلها الجديد، اليوم.

وسبق أن أعنلت المنصة "حجبها مؤقتا لعدة أيام"، ورفع مستوى التأمين المعلوماتي، إثر محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في أمن معلوماتها، والتي تزامنت مع استقبالها آلاف الطلبات للتسجيل في أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية لها، قبل حلول شهر رمضان.

وأشارت المنصة الرقمية Watch iT، مع إعادة إطلاقها اليوم، اعتذارها لكل مشتركيها، وإتاحة الفرصة لهم لاسترداد الاشتراك (لمن يرغب).

كما أعلنت توفير خدماتها "مجانا" للمشتركين حتى نهاية شهر مايو الجاري.

ويمكن التسجيل في المنصة عبر الرابط التالي:

Www.watchit.com