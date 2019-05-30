لقيت ربة منزل بالدقهلية، اليوم، مصرعها غرقا بعد سقوطها في ترعة الرياح التوفيقي، أثناء غسيل الملابس بها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط ربة منزل في ترعة الرياح التوفيقي أمام قرية منشية عبد النبي مركز أجا.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري والمباحث إلى مكان الواقعة، وتمكنت من انتشال جثة المواطنة أسماء عنتر محمد شعيشع، 45 سنة، من قرية منشية عبد النبي مركز أجا، وبالفحص تبين أنها سقطت أثناء غسيل الملابس، ولعدم إجادتها السباحة جرفها التيار ولقيت مصرعها.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى أجا المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.