قالت الفنانة بسمة، إن جزءًا كبيرا من نضجها في الحياة من تأثير جدها الراحل الحقوفي يوسف درويش، قائلة: "وحشتنى ورحيلك ساب فراغ كبير بس أنت دايما موجود معانا بحواديتك وسيرتك".

وعبرت بسمة عن رأيها في عمل الفنان بالسياسة خلال لقائها مع الإعلامية جيهان عبدالله في برنامج "رسايل" عبر قناة وراديو "نجوم إف إم": "إن لابد من وجود رأى له بالحياة ومينفعش ينفصل عن المجتمع لكن لا يمارس السياسة ويتركها لمن درس السياسة".

ووجهت بسمة رسالة للفنانة نيللي كريم، بأنها سعيدة في تجربتها معها بمسلسل "اختفاء" العام الماضي، وأنها تستحق المكانة التي وصلت لها في الدراما والسينما".

وعن غيابها عن الساحة الفنية، قالت بسمة: "هذا البعد عن الوسط الفني جعلني أتفرغ لابنتى نادية وتربيتها وقضاء كل الوقت معها ومراجعة حساباتي كلها"، مؤكدة أنها تتمنى أن تؤدي دورًا للنجمة شادية ومن كتابة نجيب محفوظ، أو نادية لطفي ومن كتابة إحسان عبدالقدوس، وكذلك الفنانة سعاد حسني.

ووجهت بسمة الشكر للمخرج داوود عبد السيد، لأنه سبب الفطرة الفنية في حياتها، وتتمنى العمل معه مرة أخرى، وتخيلت أنها إذا أصبحت وزيرة ستطلب أن تكون وزيرة للتعليم، لأنها تؤمن أن التعليم هو سبب تقدم أي دولة وهو السلاح الذي ينهض بكل المجتمعات ومواجهة كل شيء.