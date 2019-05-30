أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً جديداً، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام ٢٠١٨/٢٠١٩، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتبَى شهرَى يونيو ويوليو.

وأعلنت الوزارة أنه تيسيراً على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحوَّلة للبنوك، و«النفقة» عن شهرَى يونيو ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو.

قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات شهر مايو الجارى يوم الأحد المقبل، بينما صرف مرتبات شهر يونيو المقبل فى الفترة من 23 إلى 28 يونيو المقبل فى حين صرف مرتبات شهر يوليو فى الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ يوليو، ومتأخرات يوليو يومى ٦ و٧ أغسطس مع مراعاة خصم ما قد يُصرف للعاملين دون حق، من استحقاقاتهم خلال الشهر التالى.

طوابير على ماكينات الصرف الآلى استعداداً لعيد الفطر

وشهدت عمليات السحب والإيداع فى البنوك والصرافات الآلية إقبالاً كبيراً من جانب الموظفين وأصحاب المعاشات، بسبب صرف المعاشات والمرتبات مبكراً قبل إجازة عيد الفطر، ورغبة عدد كبير من العملاء بسحب المعاشات والمرتبات من خلال الصرافات الآلية، لشراء احتياجاتهم خلال الإجازة.

فى سياق متصل، رصدت «الوطن» وجود طوابير على الماكينات قبل إجازة العيد، وزيادة حركة السحب بوتيرة أكبر من المعتاد، رغم تحرك البنوك لتغذية الصرافات الآلية من خلال فرق عمل البنوك، أو من خلال شركات متخصصة لنقل وتغذية النقدية. وقال فاروق يوسف، موظف بأحد البنوك العامة، إنّ البنوك تستعد لفترة إجازات الأعياد والمناسبات بتغذية النقدية بالصرافات الآلية بكامل طاقتها.

وأضاف «يوسف»، لـ«الوطن»، أنّ البنوك تقيس درجة الزحام والإقبال على الصرافات الآلية والماكينات التابعة لها، ويتم تقييم درجة السحب من كل ماكينة، بينما تتحرك البنوك لتوفير النقدية اللازمة بالصرافات الآلية، كونها تمتلك نظام مراقبة ومتابعة لحظياً لحركة السحب والإيداع فى الماكينات.