يحتفل المصريون اليوم مع عدد من بلدان العالم بيوم عيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، كما تمنح القوى العاملة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص.

وتزامنًا مع تعطل أغلب المصالح الحكومية اليوم والتي من بينها الوزارات والبنوك، إلا أن هناك عددًا من الخدمات التي أطلقتها الحكومة اليوم الأربعاء 1 مايو، تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

صرف المعاشات

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو 2019 اليوم الأربعاء، بدلًا من 10 من نفس الشهر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، كذلك مكاتب البريد والبنوك في أول يوم عمل لها 2 مايو.

ويمكنك التعرف على خريطة بعناوين مكاتب البريد لصرف المعاشات من هنـــــا.

سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا

أعلنت وزارة المالية بدء سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية؛ اعتبارا من اليوم الأربعاء، إضافة إلى إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيجري سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

ويمكنك التعرف على 5 بنوك أتاحتهم وزارة المالية توفر بطاقات دفع المستحقات الحكومية من هنــــــا.

التقديم للمدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019- 2020، اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

وتستطيع الاطلاع على الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم من هنــــا، وللتقديم الإلكتروني من هنـــــا.

التقديم للوحدات السكنية بالإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء التقديم للوحدات السكنية بالإعلان الـ11 وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني (www.shmff.gov.eg)، ابتداءً من اليوم 1 مايو وحتى 31 مايو المقبل لكل المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وللاطلاع على خطوات التقديم الإلكتروني وكيفية سداد مقدم الحجز من هنـــــا.

الكشف الطبي على الأجانب ضمن مبادرة 100 مليون صحة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الكشف عن "فيروس سي" على الأجانب يبدأ رسميًا من اليوم الأربعاء 1 مايو إلى 30 سبتمبر من العام الحالي.

ويمكن التعرف على أقرب نقاط المسح عبر الموقع الرسمي للمبادرة من هنـــــا.