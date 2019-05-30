ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليوم، تشكيلات عصابية شديدة الخطورة على الأمن العام، أثناء محاولتها تهريب كميات كبيرة من الحشيش «1120 طربة»، استعداداً لتوزيعها خلال عيد الفطر، وقُدرت قيمة المضبوطات بـ10 ملايين جنيه.

كان ضباط مكافحة المخدرات تمكنوا من الإيقاع بـ4 عناصر إجرامية، تتاجر فى المواد المخدرة بمحافظتى القليوبية والإسكندرية، أحدهم سبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة، وصادر ضده حكم قضائى بالحبس عامين فى قضية تبديد، فجرى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وتم ضبط المتهمين على الطريق الزراعى «القاهرة - الإسكندرية»، أثناء استقلالهم سيارتين ملاكى، وبحوزتهم «670» طربة من مخدر الحشيش، تزن 67 كيلوجراماً، و30 ألف جنيه، و9 هواتف محمولة.

"جمارك بورسعيد" تضبط 407 كيلو بانجو مخبأة فى مخزن سرى داخل سيارة نقل

وفى الإسكندرية، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد العناصر الإجرامية، يقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش، وتوزيعه على نطاق واسع لزبائنه فى الساحل الشمالى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته «450» طربة حشيش تزن 45 كيلوجراماً، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

ومن جانبها تمكنت الإدارة العامة للمنافذ الجمركية فى بورسعيد، برئاسة جمال نصار، بالتنسيق مع شرطة المنافذ، من ضبط 407 كيلو بانجو مخبأة فى مخزن سرى بإحدى سيارات النقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.