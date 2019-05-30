مجموعة من الشباب يرتدون سترات سوداء، كُتب عليها عبارة «فاعل خير» يقدمون مساعدات للناس ويشاركون فى أعمال خيرية عديدة، بدأ ظهورهم فى شوارع محافظة سوهاج مع دخول شهر رمضان المبارك، وكانت آخر أعمالهم الخيرية توزيع وجبات إفطار على المسافرين والسائقين بمواقف السيارات التى تربط المحافظة بباقى محافظات الجمهورية، وعلى المسافرين بمحطة السكة الحديد.

محمد قدرى، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة سوهاج، قال لـ«الوطن»، إن فريق «فاعل خير» مكون من ٤٠ شخصاً أغلبهم من فئة الشباب، والفريق يعمل تحت مظلة جمعية خيرية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، وأغلب الأنشطة التى يقوم بها الفريق هى من تمويل ذاتى أو تبرعات من المواطنين.

وأكد «قدرى» أن توزيع وجبات الإفطار على المسافرين كان على مدار يومين، لافتاً إلى توزيع 1000 وجبة إفطار صائم تحتوى على العصير والتمر فى ٣ أماكن مختلفة هى «موقف سيارات المحافظة، والموقف البحرى بشارع سيتى، ومحطة السكك الحديدية بسوهاج»، كما جرى توزيع 600 وجبة جاهزة فى مواقف سيارات «نجع حمادى، وقنا، والغردقة، وموقف سيارات شمال المحافظة أسيوط، والقاهرة».

عضو بـ"فاعل خير": وزعنا ١٦٠٠ وجبة جاهزة على مواقف السيارات ومحطة السكة الحديد بتمويل ذاتى

وأضاف أن فريق «فاعل خير» يقدم مساعدات فى عدة مجالات، منها توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، والمساعدة فى تجهيز الفتيات للزواج، وبناء أسقف المنازل، كما يتم تقديم مساعدات عينية ومادية للأسر الفقيرة، لافتاً إلى أن أعضاء الفريق يقدمون خدمات التوصيل بالسيارات فى حال حدوث أزمة، وأوضح أنه تم توصيل المواطنين إلى منازلهم خلال الموجة الحارة التى شهدتها المحافظة وأدت إلى وجود ندرة فى السيارات بالشوارع، كما يتم إرسال سيارات لنقل طلاب جامعة سوهاج الجديدة، حال وجود نقص فى سيارات السيرفيس.