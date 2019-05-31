وقفة ليلية لأهالي السلام أمام نقابة المحامين بالسويس

نظم أهالي مدينة السلام بمحافظة السويس، اليوم، وقفة أمام نقابة المحامين بشارع الجلاء، للمطالبة بإنهاء الأزمات التي تعاني منها المدينة وتدخل الحكومة.

ورفع المواطنين رجال وسيدات لافتات أكدوا من خلالها انقطاع المياه والكهرباء منذ 10 أيام عن المدينة وسوء حالة الطرق.

وقال محمد صلاح عجاج، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، "إننا نعلن تضامننا مع أهالي المدينة في مطالبهم المشروعة في ضرورة إنها الازمات التي يعاني منها سكان مدن السلام 1 و2 بالسويس، خاصة أن المشكلات بالمدن تفاقمت بشكل واضح وكبير".

وأشار حامد فرج، أحد سكان مدينة السلام، إلى أن "المياه مقطوعة منذ 10 أيام، ونحن نعيش في مأساة حقيقية يوميا، وللأسف حي فيصل والمسؤولين بالمحافظة لم يتحركوا ولم نتلق منهم سوى وعود فقط لا تتحقق، ومازالت المشكلة قائمة ولا حل لها إلى الآن".

ويستكمل غريب صبري، أحد سكان السلام، "ذهبنا إلى المسؤولين بمحطة المياه وفي كل مرة يقولون لنا إن السبب في منسوب المياه بالترعة وكل يوم وعود ولا حل".

وأكد محمد شاهين، موظف، "هنا في مدينة السلام كنا نأمل أن نعيش في مدينة جديدة متكاملة، وأنني أؤكد أن المسئولين بالمحافظة يخالفون تعليمات رئيس الجمهورية بتوفير الإمكانيات في المدن الجديدة ولكن للأسف لا يحدث في السويس".