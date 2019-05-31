تابع اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، خطة استعدادات المحافظة، لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام، والتي تبدأ في 10 لجان على مستوى المحافظة والحرص على توفير جميل سبل الراحة للمراقبين وللطلاب.

جاء ذلك، مساء اليوم، خلال اجتماع برئاسة محافظ مطروح، وحضور اللواء أحمد سالم، مساعد أمن مطروح، والدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري المديريات ورؤساء اللجان والإدارات المعنية، للوقوف على الانتهاء من استعدادات المحافظة وخطة تأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح 10 لجان على مستوى المحافظة وهي 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1840 طالبا وطالبة، منهم 1550 طالب نظام حكومي و290 منازل.