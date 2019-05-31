تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في "منور" بين مصنعين للنسيج، ما تسبب في احتراق كمية من مخلفات المصنعين دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وحوصر الحريق قبل امتداده للمصنعين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنيه بالقليوبية، بنشوب حريق في محيط مصنعين للنسيج بشبرا.

وانتقل العقيد أحمد شعراوي قائد الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وسيارات الإطفاء وجرى السيطرة علي الحريق ومنع إمتداده للاماكن المجاورة.

تبين من المعاينة أن مكان الحريق في دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وأنه عبارة عن "منور" بين مصنعين للنسيج به مخلفات التصنيع، حيث اشتعلت النيران فيه فجأة وجرت السيطرة على الموقف دون وصول النيران للمصانع المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.