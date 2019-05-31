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قضايا المنطقة واعتداءات إيران والقدس.. يوم حافل للسيسي بالقمة العربية

قضايا المنطقة واعتداءات إيران والقدس.. يوم حافل للسيسي بالقمة العربية

ضبط عاطل بحوزته 30 جرام هيروين بمترو الأنفاق.. والنيابة تحبسه 4 أيام

ضبط عاطل بحوزته 30 جرام هيروين بمترو الأنفاق.. والنيابة تحبسه 4 أيام

عربية وإسلامية وخليجية ودولية.. قمم دعى لها وشارك فيها الملك سلمان

عربية وإسلامية وخليجية ودولية.. قمم دعى لها وشارك فيها الملك سلمان

بالتفاصيل| "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية مقدمة في الهند

بالتفاصيل| "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية مقدمة في الهند

"مستقبل وطن" ينظم ماراثون "لا للإدمان" في الغردقة

"مستقبل وطن" ينظم ماراثون "لا للإدمان" في الغردقة

رامز جلال: برومو "سبع البرومبة" حقق 3 ملايين مشاهدة

رامز جلال: برومو "سبع البرومبة" حقق 3 ملايين مشاهدة

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"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال عيد الفطر: جو معتدل وأمطار خفيفة

مراعاة لـ«عزومات رمضان»: خضار بالتقسيط بحد أقصى 400 جنيه

مراعاة لـ«عزومات رمضان»: خضار بالتقسيط بحد أقصى 400 جنيه

رسميا.. الثلاثاء المقبل أول أيام إجازة عيد الفطر وتنتهي الخميس

رسميا.. الثلاثاء المقبل أول أيام إجازة عيد الفطر وتنتهي الخميس

اللهم إني صائم.. ميدان روكسى: عروض تخفيض لزبائن «مش موجودين» ومواطنون ينتظرون الأوتوبيس تحت مظلات المطاعم

اللهم إني صائم.. ميدان روكسى: عروض تخفيض لزبائن «مش موجودين» ومواطنون ينتظرون الأوتوبيس تحت مظلات المطاعم

ذكريات لا تنسى.. حمدى نوح: سجلت أغلى هدف فى مشوارى الكروى وأنا صائم

ذكريات لا تنسى.. حمدى نوح: سجلت أغلى هدف فى مشوارى الكروى وأنا صائم

سؤال: كيف يقضى العرب شهر رمضان؟.. الإجابة: على «فيس بوك»

سؤال: كيف يقضى العرب شهر رمضان؟.. الإجابة: على «فيس بوك»

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