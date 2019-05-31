أستاذ حرف يدوية: "صنايعية مصر" ساعدت الشباب في القضاء على البطالة

قالت الدكتورة نيرفانا أحمد، أستاذ المشغولات والحرف اليدوية بجامعة حلوان، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "صنايعية مصر"، تهدف لتنمية الخريجين والطلاب والشباب العاطلين من أجل القضاء على البطالة من خلال التدريب على حرف ومهن تساعدهم على كسب العيش وتوفير دخل مادي للفرد.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على قناة مصر الفضائية الأولى، أن المبادرة اشتركت فيها جامعات عدة والتحق بها العديد من الشباب للحصول على مهنة يمتهنونها توفر لهم حياة كريمة، موضحة أن الدولة تحاول جاهدة على دعم الأعمال التراثية والمساعدة في الاشتراك بالمعارض الدولية والمحلية لتوفير عائد للأفراد وتعظيم المنتجات المصرية أمام منتجات الدول الأخرى.