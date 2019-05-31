عقد المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اجتماعا مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية، لمناقشة مشروعي التنمية المكانية المتوازنة "SpaD 2020"، والمخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية، والذي يطلق عليه "مشروع إسكندرية"، في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح المهندس علاء الدين عبدالفتاح، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ما أنجز بمشروع التنمية المكانية المتوزانة "SpaD 2020"، خلال السنوات الماضية، من إعداد المخطط الاستراتيجي على المستوى القومي، وتحديد المناطق ذات الأولوية، وتنفيذ مشروعات قومية أساسية، وشبكة طرق ومحاور تنموية على المستوى القومي، وإعداد مخططات استراتيجية للأقاليم التنموية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى أنه جرى إعداد الرؤى المستقبلية لتنمية المحافظات، وإعداد المخططات الاستراتيجية لها، ودمج نتائج المخططات الاستراتيجية على المستوى المكاني والاقتصادي، وتنفيذ المخططات الاستراتيجية القومية والإقليمية بنجاح، وإنشاء شبكة معلوماتية بين الهيئة ومراكزها الإقليمية لتبادل المعلومات والبيانات وتطويرها بشكل مستمر.

وقالت المهندسة مها فهيم نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن المشروع يهدف إلى تقليل التباين بين الأقاليم من حيث المورد الاقتصادي، وتخفيض الضغط السكاني، بالإضافة إلى تخطيط استعمالات الأراضي لتحديد أولويات الاستثمار لكل وزارة، وتحديد خريطة صلاحيات الأراضي وتنميتها، مؤكدة أهمية تحديث واستخراج مناطق التنمية ذات الأولوية في ضوء ما جرى تنفيذه بالفعل من مشروعات على أرض الواقع.

وأشارت المهندسة منى المرشدى، رئيس الإدارة المركزية لتخطيط هياكل البنية الأساسية، إلى أنه جرى أيضا خلال الاجتماع مناقشة إنجازات المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية لعام 2032 "مشروع إسكندرية"، حيث تم الانتهاء من محاور المشروع الـ3 بمكوناته، والذى تم من خلال اعتماد المخطط الاستراتيجي العام، وإعداد مخططات تفصيلية، وتلا ذلك الانتهاء من 3 مشروعات عاجلة ذات أولوية وفقاً لأولويات شركاء التنمية.

وفى ختام الاجتماع، توجه مسئولو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وممثل وزارة الخارجية، بالشكر للمهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مشيدين بالدور الذى تقوم به الهيئة، والجهد المبذول لنجاح المشروعات والتعاون البناء بين الجهات الـ3.