أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني www.shmff.gov.eg لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعي، حتى يوم الخميس 20 يونيو، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم 31 مايو 2019.

وتستعرض "الوطن" عناوين مكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات لسحب كراسات الشروط على النحو التالي:

عناوين مكاتب بريد بني سويف

مكاتب البريد المُميكنة في محافظة بني سويف، المكاتب التالية (الفشن الرئيسي – الفشن فرعي – ببا الرئيسي – فبرقة ببا – سدس بلد – الواسطى الرئيسي – الواسطى فرعي – الميمون).

وفي محافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا الرئيسي – المنيا فرعي – المنطقة الصناعية – نزلة حسين – المنيا الجديدة – الشباب المستقبل).

عناوين مكاتب بريد المنيا

المنيا الرئيسي: ميدان عمر أفندي المنيا

المنيا فرعي: مدينة المنيا، مبنى مجمع المصالح الحكومية

المنطقة الصناعية: المنطقة الصناعية/ المنيا

الشباب المستقبل: مدينة المنيا الجديدة/ الحي الرابع

مدينة المنيا الجديدة

نزلة حسين: نزلة حسين/ مركز المنيا

وفى محافظة أسيوط، المكاتب التالية (ديروط الرئيسي – منفلوط الرئيسي – منقباد – أسيوط الرئيسي – أسيوط الجديدة – القوصية الرئيسي).

عناوين مكاتب بريد أسيوط

ديروط: مركز ديروط

منفلوط: منفلوط/ مركز منفلوط

أسيوط: أسيوط/ مبنى مركز الحركة الجديد

منقباد: مركز أسيوط/ الوحدة المحلية

القوصية فرعي: مركز القوصية شارع الشيخ بخيت

وفي محافظة الفيوم، المكاتب التالية (الفيوم الرئيسي – توفير الفيوم – الجون – الفيوم الجديدة – طامية – شدموه – دمشقين – هوارة المقطع).

عناوين مكاتب بريد الفيوم

الفيوم رئيسي: شارع سعد زغلول/ الفيوم

توفير الفيوم: شارع عدلي يكن الفيوم

الجون: مبنى الجون الإداري قرية الجون/ الفيوم

شدموه: قرية شدموه / مركز أطسا

طامية: مبنى الوحدة المحلية مركز طامية

الفيوم الجديدة: قطعة رقم 2/ الحي السكني الثاني/ المجاورة الأولى

دمشقين: قرية دمشقين/ مركز الفيوم

وفي محافظة سوهاج، المكاتب التالية (سوهاج الرئيسي – سوهاج فرعي – شارع التحرير – مدينة ناصر – حي الكوثر – مجمع المحاكم).

عناوين مكاتب بريد سوهاج

سوهاج: شارع البحر/ مركز سوهاج

سوهاج فرعي: شارع الحميات/ مركز سوهاج

شارع التحرير: شارع التحرير/ مركز سوهاج

مجمع المحاكم: طريق سوهاج أسيوط/ بندر سوهاج

حي الكوثر: حي الكوثر/ مركز أخميم

مدينة ناصر: مركز سوهاج/ شارع المدارس

وفي محافظة قنا، المكاتب التالية (نجع حمادي – نجع حمادي فرعي – دشنا – الوقف – فرشوط – قنا الرئيسي).

عناوين مكاتب بريد قنا

قنا الرئيسي: بجوار المستشفى العسكري/ شارع الأقصر/ قنا

نجع حمادي فرعي: نجع حمادي/ بجوار التأمينات

فرشوط: خلف السكة الحديد / فرشوط

فرشوط فرعي: شارع الجمهورية / مركز فرشوط

دشنا فرعي: شارع الصعايدة / مركز دشنا

الوقف: مركز الوقف / شارع بورسعيد

وفي محافظة الأقصر، المكاتب التالية (العشى – الزناقطة – منشأة العماري – الزينة قبلي – الزينة بحري – الأقصر الرئيسي – سيدي أبوالحجاج).

عناوين مكاتب بريد الأقصر

الأقصر الرئيسي: شارع المحطة / الأقصر

العشي: الوحدة المحلية العشي

منشأة العماري: منشأة العماري / الأقصر

الزينية قبلي: الزينية / مركز طيبة

الزينية بحري: بجوار مركز شباب الزينية بحري

سيدي أبو الحجاج: الأقصر شارع معبد الكرنك

يذكر أنه جرى طرح ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط "إسكندرية التحرير" بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).