"تركيب عداد الكهرباء والمياه".. من أهم خطوات استلام وحدة الإسكان الاجتماعي، والتي بعدها يمكنك معاينة شقتك كما ترغب.

وتوضح "الوطن" في هذا التقرير أهم خطوات الاستلام وكيفية إجرائها مع جهاز مدينة أكتوبر على سبيل المثال.

- تتوجه إلى جهاز المدينة التابع لها وحدة الإسكان الاجتماعي ومعك الأوراق التالية (3 نسخ من عقد ملكيتك للوحدة الموقع مع البنك - صورة البطاقة - مبلغ 1140 جنيه).

- يكتب لك جهاز المدينة رقم العداد وتحصل على الإيصال الذي ستقدمه لوزارة الكهرباء.

- شراء عداد المياه، ويتراوح سعره بين 500 لـ700 جنيه.

- تتوجه لشركة المياه وتقوم بدفع رسوم حوالي 500 جنيه.

- تتوجه بكل الأوراق إلى مكتب التسليمات التابع لجهاز المدينة، وتختمها بختم النسر؛ لتستلم بعدها وحدتك السكنية وتعاينها.