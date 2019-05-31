حبس 3 عاطلين بتهمة خطف ربة منزل وابنها

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 متهمين بتهمة اختطاف ربة منزل وابنها لمساومة زوجها على دفع فدية نصف مليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الخطف والاحتجاز تحت تهديد السلاح وحيازة أسلحة بيضاء ونارية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمون أمام رئيس النيابة بأن زوج المجني عليها صاحب شركة مقاولات ومرتبط مهم بعلاقة عمل، وأضاف المتهمون أنه نشبت خلافات مالية مع زوج المجني عليها، واتهموه بالنصب عليهم في نصف مليون جنيه، وأن آخرين تدخلوا لمحاولة فض الخلاف لكن الزوج رفض، بينما أنكر الزوج علاقته بالمتهمين، واتهمهم بخطف زوجته وابنه مقابل الحصول على فدية مالية.

وتلقى المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة القطامية بلاغا من صاحب شركة مقاولات بقيام 3 عاطلين باختطاف زوجته ونجله الصغير، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة جرى تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.