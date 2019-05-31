وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في خطأ فادح عندما أعلن عن قرار رقم 42 لسنة 2019 الخاص بإجازة عيد الفطر المبارك.

وجاءت صيغة القرار، أنه بناءً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ٧٦ وتعديلاته، فإنه تقرر منح العاملين بالاتحاد العام إجازة تبدأ من الأحد وحتى الخميس.

وجاء قرار الاتحاد، وفقًا لقانون منتهي ولم يعد موجود، حيث انتهى التعامل مع قانون النقابات العمالية رقم 35، منذ عامين، وذلك بعد إصدار قانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتنظيمات النقابية.

ما يثير الدهشة أن رئيس الاتحاد العام، والأمين العام، وأكثر من قيادة عمالية في مجلس إدارة الاتحاد، شاركوا في تدشين القانون الجديد، ورغم ذلك وقع الخطأ الفادح.

وحاول "الوطن"، التواصل مع النائب محمد وهب الله، الأمين العام، ولكن لم يتسن الحصول على رد.