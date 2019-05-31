خبراء بعد قمة مكة: الدول العربية تصعد مواقفها تجاه الممارسات الإيرانية

أكد الزعماء العرب في القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة على حق السعودية والإمارات في الدفاع عن مصالحهما، بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات، ومحطتين لضخ النفط في السعودية.

وعقدت القمة العربية الطارئة، وأخرى خليجية بهدف بحث التصعيد الإيراني في منطقة الخليج، بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، والذي قال في كلمته أمام القمة العربية، إن ما يتم مواجهته اليوم هو تهديد للأمن العربي، مشيرا إلى العملية التخريبية التي استهدفت سفن تجارية في مياه الخليج، ومحطة لضخ النفط، من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران.

وأكد الملك سلمان، أن عدم اتخاذ موقف رادع حازم في مواجهة الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني بالمنطقة،هو ما أدى إلى التمادي في ذلك، وقال إن التصعيد بالشكل الذي نراه اليوم يعد تصعيد واضحا، داعيا العرب إلى الوقوف وقفة جادة وحازمة للدفاع عن مكتسباتهم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية ورعاية الأنشطة الإرهابية في العالم، من تهديد للأمن والسلام والسلم الدوليين، واستخدام كافة الوسائل لردع هذا النظام والحد من توسعه.

ومن جانبه، قال سيد مجاهد، الباحث في العلاقات الدولية بمركز شخصية مصر للدراسات السياسية، إن استهداف السفن التجارية أمر يهدد الاقتصاد ويعتبر بمثابة حرب تجارية اقتصادية من قبل إيران في منطقة الخليج، وأضاف أن هذا الوضع لا تقبله السعودية والإمارات، لافتا إلى أن انعقاد القمة الخليجية الطارئة في مكة المكرمة يأتي بحثا للتصعيد الإيراني بمنطقة الخليج.

وتوقع مجاهد، لـ"الوطن" أنه سيكون هناك تصعيد في الفترة المقبلة، ورد قوي على إيران من قبل دول الخليج والولايات المتحدة، مثلما حدث منذ أيام من توقيع اتفاقية للتعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، مشيرا إلى إمكانية وجود تعاون عسكري واتفاقيات مشتركة بين واشنطن والسعودية، بجانب توحيد بعض الرؤى من أجل ردع التحالفات الإيرانية والمليشيات التابعة لها.

وعن الخطر الذي تمثله إيران في المنطقة والعالم، لفت الباحث في العلاقات الدولية إلى البرنامج النووي الإيراني الذي بسببه فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، منوها بما تقوم به إيران من دعم للإرهاب، ومن خطوات تهدد أمن الخليج بالاعتماد على الميليشيات التابعة لها.

من ناحيته، قال الدكتور هشام البقلي، الباحث في الشأن الإيراني، إن هناك العديد من المواقف التي تبنتها الدول العربية في الفترة الأخيرة ضد التحركات الإيرانية، لكن لا يزال هناك موقف بسبب بعض الدول التي تساند وتتعامل مع إيران مثل قطر، موضحا أنه إذا استمرت تلك الدول على نفس الأمر يصبح موقفها صعب. وأكد البقلي، لـ"الوطن" أن المشهد في الفترة المقلبة سيشهد تصعيد من قبل الدول العربية ضد التحركات الإيرانية.