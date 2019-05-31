أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، تضامن مجلس التعاون الخليجي مع السعودية والإمارات، مشددا على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه.

وأضاف "الزياني"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كل من وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في ختام القمتين الخليجية والعربية التي عقدتا في مكة المكرمة، مساء الخميس، أنه جرى إدانة الهجمات الحوثية على محطتي ضخ نفط في منطقة الرياض، كما أدان إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة.

وأشار الزياني، إلى أن البيان الصادر عن القمة أكد ضرورة أن تقوم إيران بتجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.