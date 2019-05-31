أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، حيث اعتاد المصريون تناول الكعك والبسكويت والرنجة والفسيخ والملوحة، ولتجنب الإصابة بالتسمم، تقدم "الوطن" نصائح للتفرقة بين الأسماك المملحة الصالحة والفاسدة عند الشراء، وفق الفسخاني محمد عوف:

1) يجب اختيار الرنجة ذات القوام المتماسك دون تهتك الجلد أو الأحشاء الداخلية.

1) يتم اختيار الفسيخ الذي يميل إلى اللون الوردي والبعد عن الرمادي.

2) يجب أن يكون لحم الفسيخ متماسك والجلد سليم.

3) تجنب الأسماك ذات الرائحة السيئة فهي تدل على فسادها.

5) عدسة عين السمكة اللامعة دليل على صلاحيته، والعكارة تدل على فسادها.