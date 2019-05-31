أسعار الرنجة والفسيخ في عيد الفطر 2019

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث اعتاد المصريون أكل الرنجة والفسيخ، والملوحة والسردين، ورصدت "الوطن" أسعار الأسماك المملحة بأبرز الأماكن كالتالي:

أسعار الرنجة والفسيخ بفسخاني شاهين

كيلو رنجة : 60 - 65 جنيها

كيلو فسيخ: 190 جنيها

كيلو ملوحة: 150 جنيها

كيلو سردين: 70 جنيها

برطمان بطارخ: 35 جنيها

صباع كفيار: 150 جنيها

أسعار الرنجة والفسيخ بخير زمان

كيلو رنجة مدخنة: 35.99 جنيه

كيلو فسيخ بلدي: 150 جنيها

كيلو سردين: 74.99 جنيه

كيلو فسيخ مخلي: 197 جنيها

أسعار الرنجة والفسيخ في بيم

رنجة مخلية وزن 200 جرام: 22 جنيها

سردين مخلي وزن 200 جرام: 26 جنيها

أسعار الرنجة والفسيخ في مترو

برطمان رنجة فيلية وزن نصف كيلو: 68 جنيها

برطمان سردين وزن نصف كيلو: 40 جنيها

أسعار الرنجة والفسيخ بأولاد رجب

كيلو رنجة: 35.29 جنيه

كيلو فسيخ بلدي: 114 جنيها

أسعار الرنجة والفسيخ بالمجمعات الاستهلاكية "الأهرام" التابعة لوزارة التموين

كيلو رنجة: 35 جنيها

أسعار الرنجة والفسيخ بفسخاني المشهور

كيلو رنجة: 50 جنيها

كيلو فسيخ: 140 - 180 جنيها

كيلو سردين: 70 جنيها

كيلو ملوحة: 120 جنيها