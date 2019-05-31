تحقق نيابة مدينة نصر، مع صاحب شركة استيراد وتصدير، وذلك لاتهامه بالتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وتقديم فواتير مثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقة، بغرض التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة سدادها.

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية، أن صاحب الشركة حاول التهرب من دفع مبلغ مليون ونصف جنيه، ضرائب وجمارك.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت حجز المتهم على ذمة التحريات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام مسئولى إحدى شركات الاستيراد والتصدير كائنة بالحى السابع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ملك أحد الأشخاص "حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق – مواليد 1975" – مقيم بذات العنوان، بالتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك من خلال تقديم فواتير مثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقة بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية، بالاشتراك مع لجنة مُختصة من مفتشى مصلحة الجمارك، استهدفـت مقــر الشركة، وأمكن ضبط المسئول عنها، وضبط الأوراق والمستندات الدالة على ارتكابه لوقائع التهرب الجُمركى، حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ - مليون ونصف جنيه، وبمواجهة المتهم أقر بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.