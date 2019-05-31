غدا.. "القضاء الإداري" تنظر دعوى ضد فرض رسوم على واردات البيليت

تنظر الدائرة السابعة (استثمار) بمحكمة القضاء الإداري، غدا السبت، الدعوى القضائية المرفوعة من قبل مصانع درفلة حديد التسليح، ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، والذي ينص على فرض 15% رسوم وقائية على واردات البيليت لمدة 180 يوما.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قرارًا، الشهر الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو الذي لاقى تأييدا من جانب مصانع الصلب المتكاملة "المنتجة للبيليت"، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة "المستوردة للصلب".