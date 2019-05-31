أرجع الفنان محمد رجب أسباب نجاح مسلسله الجديد "علامة استفهام"، المعروض حالياً على عدد من الفضائيات، إلى توفير شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي لكل الإمكانيات في سبيل تقديم عمل متميز، بحسب قوله.

وقال رجب، في بيان له اليوم الجمعة، إنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها عن مسلسله منذ انطلاق عرضه، مضيفاً أن عرض العمل على أكثر من قناة فضائية كان عامل أساسي في نجاحه.

ووجه رجب رسالة شكر إلى المنتج حسام شوقي، لدعمه العمل منذ تحضيراته الأولية إلى انتهاء تصويره، لافتاً إلى أنه يوجه الشكر للمخرج سميح النقاش والسيناريست إسلام حافظ علي جهودهم الحثيثة و

ويشارك في بطولة "علامة استفهام" هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين، محمود البزاوي، نورهان، إدوارد وغيرهم.