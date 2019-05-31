أروى جودة: تفاجأت بفوزي بلقب أفضل عارضة أزياء في العالم عام 2004

قالت الفنانة أروى جودة، إن حياة كل إنسان يمكن أن تتحول إلى عمل درامي لأن الجميع لديه تفاصيل كثيرة في حياته، موضحة أن حياتها إذا تحولت إلى عمل مسلسل فسيكون من جزأين، أحدهما قبل أن تأتي إلى مصر وسيكون تصنيفه "طفولي" والآخر يحكي عن رحلتها في مصر وسيكون تصنيفه "أكشن ودرام وكوميدي".

وتابعت أروى، خلال حلقة برنامج "دراما شخصية"، تقديم المذيعة إيناس سلامة الشواف، المذاع على راديو "إينرجي"، ويحاور ضيوفه باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيسألهم عن رحلات الصعود والهبوط وأدوار البطولة في حياتهم، أنها تفاجأت بفوزها بلقب أفضل عارضة أزياء في العالم عام 2004: "كانت مفاجأة بالنسبة لي عشان كنت فاكرة أني هخسر"، مؤكدة أنها تقدم في حياتها البطولة المشتركة لأنه لولا وجود عائلتها لما كانت حياتها على ما هي عليه الآن.

وأضافت أروى أنها تفضل أن تكون ضيفة شرف مؤثرة في حياة المحيطين بها: "مش لازم مساحة دوري تكون كبيرة، بس لما يحتاجوني أبقى موجودة، لافتة إلى أنه لا يوجد أشخاص "كمالة عدد" في حياتها لأنها لا تملك الوقت الذي تنفقه مع شخصيات غير صادقة".

وأوضحت أروى أنها تريد حذف بعض مشاهد حياتها في المونتاج، ورغم ذلك فإنها تعتبر هذه المشاهد مؤثرة في بناء شخصيتها التي أصبحت عليها الآن "عايزة أعيد أي مشهد تعبت فيه بابا وماما عشان متبعهمش كده تاني"، مختتمة تصريحاتها بأنها لا تجيد أداء دور الشريرة في الحقيقة وأن حياتها لو كانت مسلسلا ستسميه "بالونة" أو "عشوائي"، لأنها لم تخطط لأي شيء في حياتها.

وأشارت أروى إلى أنها تلتقي دائما بالصدفة بضيوف شرف مؤثرين في حياتها "كنت بصور في لبنان في نهر، وفجأة وقعت في حتة خطيرة، ولقيت عمال الإنتاج مش عارف طلعوا منين، والفنان مكسيم خليل وكلهم بيساعدوني عشان ينقذوني".