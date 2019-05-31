على هامش المشاركة في القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية، حرص عدد من قادة العرب على أداء مناسك العمرة التي تتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورا للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو بملابس الإحرام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا إن الرئيس أدى اليوم الجمعة، مناسك العمرة بمكة المكرمة.

وأمس الخميس، وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السعودية، على رأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمتين العربية الطارئة، والدورية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، وهو يرتدي لباس الإحرام، مستغلا تواجده في مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة.

كما وصل غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القُمر المتحدة، إلى المملكة العربية السعودية، مرتديا ملابس الإحرام، للمشاركة في القمة العربية والإسلامية، فضلا عن أداءه مناسك العمرة على خلفية تواجده بمكة المكرمة.

فيما حرص رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المشاركة في القمة الإسلامية، ليصل إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة للمشاركة مرتديًا أيضًا ملابس الإحرام هو الآخر، من أجل أداء مناسك العمرة.

واستضافت مدينة مكة المكرمة ليل الخميس الجمعة قمتين، إحداهما لدول مجلس التعاون الخليجي، والثانية لدول الجامعة العربية. وتستضيف مساء اليوم قمة منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأجمع قادة الدول العربية في القمة العربية الطارئة التى عقدت، أمس، في مكة على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مؤكدين على حق السعودية والإمارات في الدفاع عن مصالحهما، بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات، ومحطتين لضخ النفط في السعودية.