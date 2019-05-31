قال السفير بسام راضي، المتحدَّث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أدّى مناسك العمرة، اليوم الجمعة، وذلك على هامش مشاركته في القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية.