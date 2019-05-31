حرص الشاعر محمد الحميدي على إقامة سحوره السنوي في السعودية بأحد الخيم الرمضانية هناك، وحرص على الحضور في المقدمة للعام الثالث على التوالي فنان العرب محمد عبده.

وحضر السحور عدد من نجوم الفن والإعلام، وسلم عبده والحمدي خلال الحفل عدد من الدروع التذكارية لكل من الكاتب الصحفي علي فقندش، عميد الكرم والتكريم بجدة رشاد سمر الدين، مستشار الاعلام الصحي الصيدلي صبحي الحداد، الأديب والاعلامي محمد عباس الأنصاري.

ومن المقرر أن يحيي عبده في عيد الفطر حفل غنائي في مدينة الرياض في السعودية، ويذكر أن عبده أحيا الشهر الماضي حفله السنوي بدار الأوبرا المصرية.