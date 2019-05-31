حميد الشاعري: "القذافي" حرقلي الأورج في ميدان عام.. وسبت ليبيا بسببه

نفى الفنان حميد الشاعري، أن يكون قد استخدم واسطة في يوم من الأيام، موضحا أنه يتمنى دائما أن يكون سبب لمساعدة الآخرين وعمل الخير: "بدعي ربنا أكون سبب خير للناس، لو في إيدي أساعد ليه لأ".

وتحدث الشاعري خلال حديثه مع الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، ببرنامج "عايشة شو"، على شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، عن واقعة حرق الآلات الموسيقية من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي: "كانت أحد أسباب تركه لليبيا، كان جايلي أورج هدية وكنت بحبه ومعتز بيه وكان عمري 16 سنة، أخدوها مني علشان آلات غربي وحرقوها في ميدان عام".

وأضاف الشاعري أن تلك الواقعة كانت مؤثرة جدا: "أنا مالي بالسياسة، وعمري مكان ليا في السياسة، وسبت ليبيا 1978".