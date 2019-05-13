مسلسل الواد سيد الشحات.. حميد الشاعري ضيف شرف الحلقة الثامنة

استطاع سيد (أحمد فهمي) أن يخدع طليقة والده، ميمي، التي تؤدي دورها (مادلين طبر) بأنه يعرف متحف لفترة التسعينيات، وأخذها إليه، حيث ظهر في المتحف فخر (محمد عبد الرحمن) كـ"مالك المتحف"، واسمه إبراهيم إبراهيم نصر، مرتديًا ملابس الفنان إبراهيم نصر.

بينما ظهرت ريتاج (هنا الزاهد) وهي متقلدة شخصية الفنانة شيرين سيف النصر، وسمَّت نفسها "شيرين شيرين سيف النصر".

وظهر حميد الشاعري كصديق لـ"ميمي" وحاول مشاركتهم في الأموال التي سيحصلون عليها من النَّصْب، ولكنهم رفضوا، وخدع حميد الشاعري ميمي، وأوهمها بأنه سيقوم بعمل شريط كاسيت لها من فترة التسعينيات، مقابل 2 مليون دولار، وبالتالي رفضت ميمي شراء مقتنيات المتحف من سيد وفخر وريتاج.

ونجح فخر وسيد وريتاج في بيع "قبضة الهلالي" لميمي، مقابل 2 مليون دولار، ولكنهم فوجئوا أن الشيك التي منحتهم إياه "بدون رصيد".

وذهب سيد وفخر وريتاج إلى زعيم العصابة "المعلم عبده السحاوي" الذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود، وأخبرهم أنه وجد شقيقتهم "دعاء" ولكن لم تظهر شخصيتها بعد.