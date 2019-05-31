حميد الشاعري: ربيت ولادي يعتمدوا على نفسهم.. و"نديم" مخيبش ظني

تحدث الفنان حميد الشاعري، عن واقعة إيقافه من نقابة المهم الموسيقية عام 1992، مؤكدا أنه لم يعتبرها إيقافا، وأعتبرها أشخاص أوقفوني: "كانت في نفس الفترة اللي استلمت فيها الأسطوانة الذهبية على ألبوم شعبيات، فمش عارف الإيقاف على الأسطوانة دي، ولا عشان مدفعتش اشتراك النقابة ولا ايه، بس الإيقاف كان في بداية شغلي الحقيقي".

وكشف الشاعري خلال حديثه مع الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، ببرنامج "عايشة شو"، على شاشة "القاهرة والناس"، أنه تعرض لجلطة في القلب، وفضل عمل العملية في ليبيا، لأن أحد أصدقائه رشح له ذلك، حيث كان قد فتح أكبر مركز قلب في بنغازي.

وأضاف الشاعري أنه ربى أولاده منذ الصغر على الاستقلال: "عاوزهم هما ينجحوا، وابني نديم مخيبش ظني، وعمل أغنية لعمرو دياب من أحلى ما يكون، وعمرو مصطفى اللي رشحه".

وتابع الشاعري أنه يساعد ابنه ويوجهه، وعن بناته قال حميد الشاعري إنه لا يمانع من احتراف بناته الغناء: "ربيتهم كويس"، وعن ابنه نوح قال الشاعري: "نوح دماغ أوروبية".