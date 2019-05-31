أحمد شيبة يسافر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

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ثلاث جميلات ينتصرن للبطولة النسائية فى دراما رمضان

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إسبانيا تشتكي إلى الأمم المتحدة خبراء ينتقدونها لاحتجازها "كاتالونيين"

إسبانيا تشتكي إلى الأمم المتحدة خبراء ينتقدونها لاحتجازها "كاتالونيين"

16 قتيلا في كمين نسب إلى إرهابيين بموزمبيق

16 قتيلا في كمين نسب إلى إرهابيين بموزمبيق

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