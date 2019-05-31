أحمد شيبة يسافر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

غادر الفنان أحمد شيبة، إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، وبرفقته منتجه ياسر نوار.

ونشر نوار صورًا له برفقة شيبة وهم بملابس الإحرام على صفحته على فيس بوك.