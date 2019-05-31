شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الاهتمام بعدد من الملفات المهمة التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى رأسها سرعة الانتهاء من تحصيل حق الدولة فى تقنين التعديات على الأراضى، مع منع أى تعديات جديدة، وكذا الاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد «مدبولى»، خلال اجتماعه مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، ضرورة تنفيذ تكليف طلاء مبانى الطوب الأحمر والاستغلال الأمثل لممتلكات المحافظة، مع بدء الاهتمام برصف وتطوير الطرق الداخلية بالمراكز المختلفة، وكذا توفير السلع الأساسية بالمنافذ وضبط الأسواق.

وأشار «غراب» إلى أعداد المبانى غير منتهية التشطيب الخارجى بدائرة المحافظة، والتى تم حصرها حتى نهاية أبريل الماضى، لافتاً إلى أن المحافظة أنذرت أصحاب العقارات القائمة بالفعل، الصادر لها شهادة صلاحية، ومنحتهم 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم بتشطيب الواجهات الخارجية، مشدداً على أنه لن يتم قبول أى طلبات للتصالح بشأن مخالفات البناء دون تشطيب الواجهات.

توجيه المحافظين برفع درجات الاستعداد القصوى وتشكيل فرق طوارئ لمواجهة تعديات الأراضى

وعرض المحافظ تقرير متابعة لموقف تقنين أراضى الدولة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد طلبات التقنين 26129 طلباً، وأن إجمالى حالات التعدى على أراضى الدولة بالمحافظة 72001 حالة.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين برفع درجات الاستعداد القصوى وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لمواجهة أى تعديات على أراضى الدولة وأى أعطال خلال العيد، ورفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة، وأكد الوزير، فى بيان، اليوم، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار اليوم، وتتابع مع غرف عمليات المحافظات حل أى شكاوى عن أى قصور فى توفير الخدمات والسلع الحيوية فى الأحياء والمدن والمراكز والقرى وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظات ورفع حالة الاستعداد لهيئات النظافة بالمحافظات، خاصة فى الساحات المخصصة لصلاة العيد ومراجعة أعمال النظافة حول المساجد.

وكلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مسئولى الإدارة العامة للمرور بتعيين خدمات مرورية بمناطق المساجد وساحات الصلاة والجبانات، والمناطق السياحية والنوادى وأماكن الترفيه لمنع حدوث أى اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، والتصدى لمخالفات البناء، ووجه، على هامش اجتماعه برئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة حول الساحات التى خصصتها مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر، وعددها 484 ساحة بالقاهرة، ورفع حالة الطوارئ وإيقاف إجازات عمال النظافة ومديرى الأفرع لاستمرار العمل طوال أيام العيد على ثلاث ورديات يومياً.