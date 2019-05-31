أنهت وزارة التموين استعدادتها لموسم عيد الفطر، وذلك من خلال معارض توافر كعك العيد فى المجمعات الاستهلاكية التابعة لها على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة جداً مع أحوال المواطنين، بجانب ضخ سلع يحتاجها المواطن فى هذه المواسم كالأسماك والدواجن والأرز والسكر والزيت، وغير ذلك من السلع.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن «الوزارة تسعى إلى توفير السلع للمواطنين بشكل عادل، خاصة أنه معروف عن بعض التجار الاستغلال فى هذا الموسم»، مؤكداً أن «المشاركين سيوفرون جميع الأنواع من اللحوم والدواجن والبقوليات وكل ما يحتاجه البيت المصرى».

وأضاف «كمال»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم زيادة المعروض من اللحوم والأسماك فى الأسواق، مشيراً إلى أن وزير التموين أمر برقابة صارمة على الأسواق فى هذه الفترة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى فى هذا الشأن.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة، بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى.

"كمال": نسعى إلى توفير السلع للمواطنين بشكل عادل ورقابة صارمة على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

وذكرت الشركة القابضة أن سعر كيلو البسكويت 50 جنيهاً، و60 جنيهاً لكيلو الكعك السادة، والكعك بالملبن 65 جنيهاً، وكعك بالمكسرات 90 جنيهاً للكيلو، والبيتى فور السادة 65 جنيهاً للكيلو، وبيتى فور لوكس 85 جنيهاً للكيلو، وغريبة سادة 80 جنيهاً للكيلو، وغريبة باللوز 90 جنيهاً للكيلو.

وأوضحت أن هناك عروضاً خاصة للعلب المشكلة، حيث وفرت الشركة علبة 1 كيلو بـ64 جنيهاً، وعلبة 2 كيلو بـ128 جنيهاً، وعلبة 3 كيلو بـ192 جنيهاً، وعلبة 4.5 كيلو بـ355 جنيهاً.